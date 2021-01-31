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مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل.. وكيل "النواب" يشيد بجهود وزارة النقل

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مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل.. وكيل "النواب" يشيد بجهود وزارة النقل مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل.. وكيل "النواب" يشيد بجهود وزارة النقل

مصراوي Masrawy

01:58 م الأحد 31 يناير 2021

مصراوي

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح ، في تطوير قطاع النقل البري والبحري.

وأضاف أبو العينين، في كلمته أمام الجلسة العامة بحضور كامل الوزير، وزير النقل، لإلقاء بيان وزارته، اليوم الأحد، أن هذا التطوير يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية بلغة العصر الحديث؛ بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة.

وتابع وكيل البرلمان: استوقفني التطوير الحادث في مجال النقل البري والنهري والبحري، واستوقفني الطموح في المستقبل في كل الخطط من خلال مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل.

واستطرد أبو العينين: استوقفني السعي لتشجيع المستثمر، مطالبًا بتحويل منظومة تطوير النقل النهري من خلال دراسات تستهدف تحويله إلى مشروع تجاري وحضاري يحقق فرصًا استثمارية.

وتابع وكيل البرلمان: ما يحدث يستهدف التسويق لكل المشروعات، ويخلق كل أشكال التعامل مع العالم بلغة العصر؛ بما يدعم الصناعة والتجارة، مشيدًا بتقدم 90 مركزًا في التنافسية العالمية في مجال الطرق.

وحرص أعضاء مجلس النواب على التصفيق للمهندس كامل الوزير، عقب انتهائه من إلقاء بيان وزارته، بشأن تنفيذ برنامج خلال العامَين الماضيين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وقال المهندس كامل الوزير: الشركات الوطنية تعمل للانتهاء من القطار السريع بعد عمل الدراسات الفنية، موضحًا، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن القطار بطول 1795 كم، مشيرًا إلى أنه يمر من طريق العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم القاهرة الجديدة ثم حلوان فـ15 مايو، ثم الفيوم وأكتوبر والسادات والنوبارية فبرج العرب.

ولفت وزير النقل إلى جهود تطوير الخطَّين الأول والثاني لمترو الأنفاق، موضحًا أن الخط الأول تم تأسيسه منذ 34 سنة، الثاني منذ 25 سنة.

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