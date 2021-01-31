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الثلاثاء من كل أسبوع.. وزير النقل يحدد يومًا لبحث طلبات النواب

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الثلاثاء من كل أسبوع.. وزير النقل يحدد يومًا لبحث طلبات النواب الثلاثاء من كل أسبوع.. وزير النقل يحدد يومًا لبحث طلبات النواب

مصراوي Masrawy

01:57 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه خصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع؛ لاستقبال أعضاء مجلس النواب؛ لتبادل وجهات النظر وبحث الطلبات التي يتقدمون بها.

وأشار الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، إلى أن هناك تحركًا كبيرًا في هذا القطاع الحيوي في إطار الموازنات المخصصة له، ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح بتطوير خدمات النقل؛ لتحقيق مصلحة المواطنين، خصوصًا محدودي الدخل.

وتابع وزير النقل: تولي القيادة السياسية اهتمامًا بتطوير النقل باعتباره شريان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطة شاملة لتطوير لمنظومة النقل والسكك الحديدية والنقل البري.. وغيرها بما يتوافق مع النشاط التجاري والزيادة السكانية.

وأكد وزير النقل أنه يستهدف أيضًا ربط بدول الجوار من خلال النقل البحري وغيره، وكذلك توفير معدلات الأمان في شبكات النقل وتطبيق وسائل النقل الذكية.

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مصراوي Masrawy

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