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ضياء رشوان: سيناء تعيش الآن مرحلة جديدة مختلفة تماما

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ضياء رشوان: سيناء تعيش الآن مرحلة جديدة مختلفة تماما ضياء رشوان: سيناء تعيش الآن مرحلة جديدة مختلفة تماما

مصراوي Masrawy

01:56 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- مينا غالي:
تصوير- هاني رجب:

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن التعاون بين الهيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ممتد، وأن سيناء ليست مكانا سياحيا فقط ولكنها مكانا للأمل الذي حل محل الألم.

وأضاف خلال كلمة بندوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنعقدة اليوم، تحت عنوان "سيناء الحاضر وتحديات المستقبل"، أن الإرهاب ليس مجرد تفجير قنبلة ولكن هدفه ترويع المواطنين وتخويفهم، موضحا أن الأمل حدث في سيناء بشكل واضح وأن العمليات الإرهابية تراجعت بشكل واضح.

وتابع رشوان: "سيناء تعيش الآن مرحلة جديدة مختلفة تماما"، مةجها التحية للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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