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كرم جبر: سيناء انتهت عزلتها بمشروعات واستثمارات مصرية

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كرم جبر: سيناء انتهت عزلتها بمشروعات واستثمارات مصرية كرم جبر: سيناء انتهت عزلتها بمشروعات واستثمارات مصرية

مصراوي Masrawy

01:54 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

قال كرم جبر، رئيس المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، إنه عزلة سيناء انتهت وعادت لنا بمشروعات واستثمارات مصرية وبسواعد الرجال المصريين.

وتابع جبر في كلمته بالمؤتمر الصحفي بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قائلا: "هذه الفترة بها أزمات أبرزها كورونا التي ألقت بظلالها في سيناء وخصوصا جنوب سيناء، ونتيجة الظروف العالمية حدث تراجع السياحة بمعدلات كبيرة".

وأشار جبر إلى أنه ستكون هناك ندوة عن السياحة في سيناء في مدينة شرم الشيخ "وسنرى على الطبيعة ماذا يجري في سيناء.. فسيناء قطعة من قلوبنا" بحسب تعبيره.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعنوان "سيناء الحاضر وتحديات المستقبل" بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

وتناقش الندوة عدة موضوعات عن محافظة جنوب سيناء يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.

ويحضر الندوة عدد من مراسلي الإذاعات والفضائيات الأجنبية؛ وعدد من الإعلاميين والصحفيين المصريين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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