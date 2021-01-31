قفزنا 90 مركزًا في التنافسية العالمية.. وزير النقل يشيد بتطوير قطاع الطرق والكباري

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارته تقوم بخطة متكاملة لتحقيق التنمية في كل القطاعات، وإنشاء محاور على نهر النيل من خلال منظور تنموي متكامل وربط المناطق الحضارية بالمناطق الإنتاجية.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، أن خطة الوزارة تقوم على ضمان تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة وتخطيط وتمهيد الطرق لشاحنات النقل الثقيل، واتخاذ إجراءات لتجنب حوادث الطرق.

وتابع وزير النقل بأن قطاع الطرق والكباري شهد تطورًا مكَّن مصر من تحقيق مركز في التنافسية العالمية؛ حيث قفزت مصر 90 مركزًا خلال عام 2019- 2020.