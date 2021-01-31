تريليون ونصف.. الوزير يكشف أمام "النواب" عن تكلفة مشروعات النقل من 2014 حتى 2024

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال كامل وزير، وزير النقل، إنه في إطار خطة وزارة النقل للنهوض بمختلف القطاعات؛ فقد تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقاء أعضاء مجلس النواب والتعرف على أهم المشكلات والقيام بحلها .

وأضاف الوزير، خلال إلقاء بيان وزارة النقل أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، أن تطوير قطاع النقل يتم من خلال مشروعات عملاقة يتم تنفيذها ومخطط لتنفيذها.

وأوضح وزير النقل أن وزارة النقل تقوم بتطوير القطاع من خلال تحديث البنية التحتية؛ مما سينعكس إيجابيًّا على منظومة الطرق وشبكاتها.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تقوم الآن بتنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة النقل بشكل كامل؛ النقل البري والبحري والموانئ البحرية.

وأضاف وزير النقل أن رؤية وزارة النقل تقوم على تنميط تجارة الترانزيت والمساهمة في التنمية التجارية والصناعية، وربط مصر بمحيطها الإقليمي.

ولفت الوزير إلى أن وزارة النقل تعمل على التوسع في وسائل النقل، وإدخال طرق النقل الحديثة، وتطوير نقل الوسائل الجماعية، واستحداث النقل الكهربائي.

وأوضح وزير النقل أنه تم رفع مستوى التدريب والمهارات واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية، وتعميم التجربة المصرية والاعتماد على الشركات المحلية.

وذكر الوزير أن عدد المشروعات التي يتم تنفيذها يبلغ 2173، بإجمالي 1522 مليار جنيه، تريليون ونص التريليون جنيه، من عام 2014 وحتى 2024.

واستعرض تفاصيل هذا البرنامج الضخم؛ حيث قال: 220 مليار جنيه للسكة الحديدية، و63 مليار جنيه لتطوير النقل البحري، و3 مليارات لصالح تطوير النقل النهري، لافتًا إلى أنه من المخطط البدء في تنفيذ 140 مشروعًا بإجمالي 671 مليار جنيه، كما أنه تم الانتهاء من 50 مشروعًا بتكلفة 120 مليار جنيه في ما يتعلق بتطوير الطرق؛ من بينها تطوير طريق الصعيد والقوس الشمالي وطريق الجلالة ونفق الشهيد أحمد حمدي، وطريق القاهرة السويس، و37 مليار جنيه لتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق سفاجا القصير، و6 أكتوبر والواحات، وطريق المنصورة- جمصة.

ونوه الوزير بأنه تم تنفيذ 22 محورًا على النيل، بإجمالي 34 مليار جنيه، وعن الكباري والأنفاق تم تنفيذ 100 كوبري ونفق، بإجمالي تكلفة 140 مليار جنيه، و26 كوبري بمنطقة شرق القاهرة، وجار تنفيذ 220 كوبري ونفقًا بإجمالي 30 مليار جنيه، و25 مشروعًا لرفع كفاءة الطرق، وتطوير طريق القاهرة- الإسكندرية، وشبين- طنطا، وتطوير طريق بنها- زفتى- المنصورة.