تعمل أوتوماتيكيًّا.. متحدث "الكهرباء": إنشاء 15 مركز تحكم شبكات جهد متوسط

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم إنشاء 15 مركز تحكم شبكات جهد متوسط؛ بحيث ينقل المركز بشكل أوتوماتيكي لباقي الشبكات.

وأشار حمزة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إلى أنه يتم حاليًّا إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، كما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية (تحكم القاهرة- تحكم القناة- تحكم الإسكندرية- تحكم الدلتا).

وأضاف متحدث "الكهرباء" أنه يجري حاليًّا أيضًا إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية؛ حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم 106 محطات محولات بمنطقة مصر الوسطى، كما تم الانتهاء أيضًا من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي،والذي يخدم 109 محطات محولات بمنطقة مصر العليا؛ حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعَين نحو 3.1 مليار جنيه.

وأكد حمزة أنه تم توقيع عقد لإنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 840 مليون جنيه مصري.

ونوه متحدث "الكهرباء" بأنه سيتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية بإجمالي 228 محطة؛ منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59.5 جيجاوات؛ للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.