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مفاجأة.. تعرّف على عدد زوار المملكة في 2020 "عام كورونا"

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صادر من منظمة السياحة العالمية

مفاجأة.. تعرّف على عدد زوار المملكة في 2020

كشفت نتائج التقرير الصادر وفقًا لأحدث البيانات لدى منظمة السياحة العالمية عن عام 2020 معاناة السياحة العالمية، معتبرة أنه أسوأ عام للسياحة في العالم على الإطلاق، حيث انخفض عدد السائحين الدوليين بنسبة -74%، واستقبلت الوجهات في جميع أنحاء العالم عدد 381 مليون سائح دولي، أي مليار و30 مليون أقل من العام السابق 2019، بسبب الانخفاض غير المسبوق في الطلب والقيود المفروضة على السفر على نطاق واسع.

وكشف التقرير أن جميع مناطق العالم بلا استثناء تتأثر بالوباء وتسجل نسبًا متقاربة من التراجع مقارنة بالعام السابق 2019، وقد احتلت المملكة العربية المركز الثالث في قائمة الأكثر تاثرًا وانخفاضًا، حيث وصل التراجع في عدد الزوار إلى 76.4% وبعدد زوار إجمالى وصل إلى 4.1 مليون زائر بعد المغرب التي تراجع عدد زوارها بنسبة 79%، وتونس إلى 78.8% والبحرين إلى 78.1 %، وفقًا لبيانات منظمة السياحة العالمية التي رصدت تراجعًا حادًا في الدول العربية في حركة السياحة الوافدة.

منظمة السياحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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