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حلم النصف مليون جنيه.. كواليس مطاردة الشرطة و"المغامرين الستة" بطريق الواحات

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حلم النصف مليون جنيه.. كواليس مطاردة الشرطة و"المغامرين الستة" بطريق الواحات حلم النصف مليون جنيه.. كواليس مطاردة الشرطة و"المغامرين الستة" بطريق الواحات

مصراوي Masrawy

01:45 م الأحد 31 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

مطاردة مثيرة دارت أحداثها بمدينة السادس من أكتوبر، برهن خلالها رجال الشرطة على اليقظة وسرعة التعامل مع أي طارئ.

على بعد خطوات من أحد ابنوك بميدان الحصري الشهير تتمركز قوة شرطية لملاحظة الحالة الأمية بتلك المنطقة المحورية بالمدينة السكنية.

6 أشخاص تتبعوا خط سير مقاول لدى خروجه من البنك بحوزته حقيبة. استولى المتهمون على الحقيبة وتبين أن بداخلها 500 ألف جنيه.

على الفور طاردت قوة أمنية المتهمين الذين حاولوا الفرار عبر طريق الواحات إلا أن استرجاع قوات الأمن لتدريبات المطاردة التي تلقونها داخل أروقة كلية الشرطة ساهمت في الإيقاع بـ5 متهمين بالقرب من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA.

وتم إعادة المبلغ إلى صاحبه الذي توجه بالشكر إلى رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة مشيدا بسرعة التحرك واليقظة. وتكثف قوات الشرطة جهودها لضبط المتهم الهارب.

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