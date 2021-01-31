شكري يبحث مع رئيس المفوضية الأفريقية الإعداد للقمة المقبلة (صور)

مصراوي Masrawy
01:39 م الأحد 31 يناير 2021
القاهرة- أ ش أ:
بحث سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الإعداد للقمة الـ34 للاتحاد الأفريقى التى من المقرر أن تنعقد يومى 6 و7 فبراير المقبل على مستوى القادة والرؤساء.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على تويتر: "بدء المُباحثات بقصر التحرير بين وزير الخارجية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في إطار التنسيق المُستمر بين الجانبين والإعداد للقمة الأفريقية المقبلة".
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى فى دورته الـ38 على مستوى وزراء الخارجية يومى 3 و4 فبراير المقبل.