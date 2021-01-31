شكري يبحث مع رئيس المفوضية الأفريقية الإعداد للقمة المقبلة (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القاهرة- أ ش أ:

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الإعداد للقمة الـ34 للاتحاد الأفريقى التى من المقرر أن تنعقد يومى 6 و7 فبراير المقبل على مستوى القادة والرؤساء.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على تويتر: "بدء المُباحثات بقصر التحرير بين وزير الخارجية، ورئيس مفوضية‫ الاتحاد الأفريقي، في إطار التنسيق المُستمر بين الجانبين والإعداد للقمة الأفريقية المقبلة".

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى فى دورته الـ38 على مستوى وزراء الخارجية يومى 3 و4 فبراير المقبل.