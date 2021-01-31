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توطين صناعة عربات السكك الحديدية والتصدير إفريقيًّا.. الوزير يكشف عن خطة "النقل" أمام البرلمان

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توطين صناعة عربات السكك الحديدية والتصدير إفريقيًّا.. الوزير يكشف عن خطة "النقل" أمام البرلمان توطين صناعة عربات السكك الحديدية والتصدير إفريقيًّا.. الوزير يكشف عن خطة "النقل" أمام البرلمان

مصراوي Masrawy

01:42 م الأحد 31 يناير 2021

مصراوي

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على توطين صناعة عربات السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير النقل بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، للاستماع إلى بيان أداء وزارته.

وأضاف الوزير: "سنحافظ على ثرواتنا البشرية في هذا المجال، وتم التنسيق مع شركة سيماف، وستبدأ إنتاج عربات جديدة من يوليو المقبل".

واستطرد وزير النقل: "سيتم التصدير إلى الدول الإفريقية، وسيتم إنشاء الشركة المصرية لوسائل النقل في شرق بورسعيد؛ وهي شركة يملكها القطاع الخاص مع ".

وكشف الوزير عن أنه سيتم تنفيذ البوابات الإلكترونية لمحطات السكة الحديدية على غرار المترو .

وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعلن أن هناك خطة لتحقيق الربط بين ودول الجوار، مشيرًا إلى أن الطريق البري يربط بين 9 دول إفريقية؛ منها السودان.

ولفت الوزير إلى أن تطوير الطريق البري والسكك الحديدية يستهدف خلق الطريق من السلوم إلى بنغازي، موضحًا أن هذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية ويُسهم في نقل البضائع إلى ليبيا.

وتابع وزير النقل: "كان هناك تنسيق مع تشاد، هل يكون خط السير من السودان أو ليبيا، وتم الاستقرار على أن نبدأ من ليبيا، ثم تشاد، فالكونغو".

وذكر الوزير أن مشروعات السكك الحديدية تشهد نقلة نوعية للنهوض بها وتطوير منظومة السكك الحديدية بالتوازي مع إنشاء القطار الكهربائي السريع.

وأشار الوزير إلى أنه تم استخدام أحدث النظم التي ستتم الاستعانة بها في السكك الحديدية؛ حتى تستهدف تحقيق الأمان وتجنب الأخطاء البشرية.

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