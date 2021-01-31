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عسير.. تكثيف الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المواقع العامة

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عسير.. تكثيف الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المواقع العامة عسير.. تكثيف الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المواقع العامة
للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية الخاصة بمنع انتشار

عسير.. تكثيف الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المواقع العامة

كثفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها الجولات الرقابية على المواقع العامة ومواقع التجمعات مثل الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية في معظم محافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأبان أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن فرق الرقابة البلدية نفذت خلال اليومين الماضيين جولات رقابية ميدانية خُصصت لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار (كوفيد-19) مع توعية الجميع بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق البروتوكولات المتبعة في هذا الشأن، مبيناً أنه تم منح ممثلي الجهات الرقابية إدراج المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية عبر تطبيق "ميدان"، مشيراً إلى أن إجمالي المخالفات التي رُصدت من قبل مراقبي الأمانة وبلدياتها بلغت 53 مخالفةً خلال 1667 جولةً صباحية ومسائية خلال 48 ساعة، مؤكدًا أن الأمانة ومن منطلق مسؤولياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية مع متابعة المرافق الترفيهية والسياحية في المنطقة.أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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