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: الشرطة تغلق وسط موسكو مع تغيير المتظاهرين مكان تجمعهم

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روسيا: الشرطة تغلق وسط موسكو مع تغيير المتظاهرين مكان تجمعهم : الشرطة تغلق وسط موسكو مع تغيير المتظاهرين مكان تجمعهم

مصراوي Masrawy

01:23 م الأحد 31 يناير 2021

موسكو- (د ب أ):

أغلقت الشرطة وسط العاصمة الروسية موسكو، بشكل فعال، فيما تستعد المدينة لاحتجاجات جديدة مناهضة للحكومة.

وتستخدم الشرطة التي تحمل معدات مكافحة الشغب، السياج لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مكان اجتماع مقرر، يعقد بالقرب من المركز الرئيسي لجهاز الأمن الإتحادي الروسي "إف.إس.بي" طبقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع.

ودفعت إجراءات الشرطة المنظمين لتوجيه أنصارهم لنقاط تجمع جديدة. واحتشد المئات بالفعل في واحدة منها، وهي محطة مترو أنفاق "كراسني فوروتا".

وتحتشد قوات الأمن أيضا في الموقع.

وتم اعتقال حوالي 30 شخصا حتى الآن، طبقا لنشطاء حقوقيين.

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مصراوي Masrawy

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