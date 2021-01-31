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: اعتقال 64 شخصًا في مظاهرات بدعوة من نافالني

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روسيا: اعتقال 64 شخصًا في مظاهرات بدعوة من نافالني : اعتقال 64 شخصًا في مظاهرات بدعوة من نافالني

مصراوي Masrawy

01:15 م الأحد 31 يناير 2021

موسكو- أ ش أ:

اعتقلت الشرطة الروسية 64 شخصًا من المشاركين بمظاهرة في وسط العاصمة موسكو، دعا إليها الناشط المعارض أليكسي نافالني.

وذكرت قناة " اليوم" ، الأحد، أنه لم ترد أنباء عن أي أو احتكاكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

واتخذت السلطات الروسية إجراءات أمنية ملموسة قبل مظاهرات اليوم، منها فرض قيود على حركة التنقل في موسكو وسان بطرسبورج.

كانت موسكو ومدن روسية أخرى شهدت السبت الماضي مظاهرات نظمها أنصار المعارض أليكسي نافالني؛ احتجاجًا على اعتقاله والفساد في مستويات السلطة العليا في روسيا.

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