"التجارة" تستدعي 2.887 مكيف سبليت من هذا النوع داعية لاسترداد المبلغ نقدًا

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طالبت بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي في الوحدة الخارجية والتواصل مع الشركة

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2.887 مكيف سبليت "UNIX"؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ولفتت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، إلى أن أنه تم استدعاء مكيفات يونيكس سبليت سعة 18 ألف وحدة تاريخ الصنع 2020؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة.

وأضافت الوزارة أنه يجب التحقق من شمول الرقم التسلسلي في الوحدة الخارجية للمكيف من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد المبلغ نقدًا.وزارة التجارة