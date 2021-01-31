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"التجارة" تستدعي 2.887 مكيف سبليت من هذا النوع داعية لاسترداد المبلغ نقدًا

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"التجارة" تستدعي 2.887 مكيف سبليت من هذا النوع داعية لاسترداد المبلغ نقدًا "التجارة" تستدعي 2.887 مكيف سبليت من هذا النوع داعية لاسترداد المبلغ نقدًا
طالبت بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي في الوحدة الخارجية والتواصل مع الشركة

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2.887 مكيف سبليت "UNIX"؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة.

ولفتت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، إلى أن أنه تم استدعاء مكيفات يونيكس سبليت سعة 18 ألف وحدة تاريخ الصنع 2020؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة.

وأضافت الوزارة أنه يجب التحقق من شمول الرقم التسلسلي في الوحدة الخارجية للمكيف من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد المبلغ نقدًا.وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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