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بالصور- انهيار الطريق السريع بكاليفورنيا و"سقوطه" في المحيط

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بالصور- انهيار الطريق السريع بكاليفورنيا و"سقوطه" في المحيط بالصور- انهيار الطريق السريع بكاليفورنيا و"سقوطه" في المحيط

مصراوي Masrawy

01:09 م الأحد 31 يناير 2021

وكالات:

انهار جزء ضخم من الطريق السريع الأول في كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، جراء العاصفة الشتوية التي تسببت بسقوط أمطار غزيرة وثلوج قرب منطقة "بيج سور".

وقال مسؤولون في إدارة الطرق بكاليفورنيا، في بيان يوم الجمعة، إن الانهيارات في المنطقة المطلة على الطريق السريع الأول طغت على البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار.

وفاضت على الطريق السريع وتسببت بانهيار جزء كبير من الطريق السريع "هايواي 1" في منطقة "رات كريك" على بعد 24 كيلومترا إلى الجنوب من "بيج سور"، وهي منطقة جبلية وعرة تمتد على طول الساحل الأوسط في ولاية كاليفورنيا.

وقال شرطي دورية الطرق السريعة في الولاية، جون ييراس، إنه لاحظ أثناء قيامه بأعمال الدورية الساعة 4 مساء الخميس (بالتوقيت المحلي)، انهيار جزء من الطريق السريع وسقوطه في مياه المحيط الهادئ.

وأظهرت صور ولقطات بواسطة طائرات مسيرة فجوة هائلة في الطريق السريع بسبب الانهيارات الأرضية، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

وعلى الفور تم إصدار تحذير للمسافرين على الطريق، كما تم اتخاذ قرار عاجل بالعمل على إصلاح الضرر في الطريق بعد إجراء تقييم للمنطقة المتضررة من الانهيار.

ووفق إدارة الطرق بالولاية، فمن غير الواضح كم ستستغرق عملية إصلاح الطريق السريع، لكنه سيظل مغلقا أمام حركة السير حتى إشعار آخر.

وأُعيد افتتاح امتداد آخر من "الطريق السريع 1" في يوليو 2018، بعد الانهيار الطيني الضخم في مايو 2017، الذي تسبب في تراكم أطنان من الصخور على جزء ربع ميل من الطريق السريع، مما جعله غير قابل للعبور، كما أضاف الانهيار نحو 13 فدانا إلى الساحل.

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