جريمة في 40 دقيقة.. تفاصيل اتهام عاطل بقتل مسنة في المعادي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل مسنة داخل شقتها بالمعادي.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل منزلها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 83 عامًا، وتدعى "انشراح.ح" ، مقيمة بمنطقة كوتسيكا وتعمل بائعة أعلاف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وكشفت التحقيقات والتحريات تردد أحد الأشخاص على العقار، وظل بداخله لأكثر من 40 دقيقة دون أن يكون له صلة بسكان العقار، وتبين أنه "كريم .ص" 22 عاما هارب من حكم قضائي في قضية "ضرب" فتم ضبطه.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه توجه إلى مسكن المجني عليها لاعتقاده أنها تمتلك مبالغ مالية، وعندما قامت بفتح الباب، كتم أنفاسها بيده حتى فارقت الحياة.

وأضاف أنه ظل يبحث عن مشغولات ذهبية أو أموال لكنه لم يعثر سوى على أموال قليلة وجدها بحقيبتها.