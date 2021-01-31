أخبار عاجلة

أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني -
أمير تبوك يتابع الحالة المطرية ويحث على مضاعفة الجهود -
"السديس" يدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن بالمسجد الحرام -
"سابك" الثانية عالمياً في تصنيف العلامات الأكثر قيمة في الكيماويات -
بسبب كورونا.. تأجيل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة -
بالفيديو والصور.. برق ورعد وأمطار غزيرة في البحيرة -
بالصور.. سماء أسيوط ملبدة بالغيوم وتوقعات بسقوط أمطار -
جثته ممزقة.. العثور على مدرس مقتولًا داخل مقابر نجع حمادي -
بالفيديو.. سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية -
"العناني": 3 مليارات جنيه من المالية لإقراض المنشآت السياحية لمواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

جريمة في 40 دقيقة.. تفاصيل اتهام عاطل بقتل مسنة في المعادي

Print
جريمة في 40 دقيقة.. تفاصيل اتهام عاطل بقتل مسنة في المعادي جريمة في 40 دقيقة.. تفاصيل اتهام عاطل بقتل مسنة في المعادي

مصراوي Masrawy

01:22 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل مسنة داخل شقتها بالمعادي.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل منزلها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 83 عامًا، وتدعى "انشراح.ح" ، مقيمة بمنطقة كوتسيكا وتعمل بائعة أعلاف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وكشفت التحقيقات والتحريات تردد أحد الأشخاص على العقار، وظل بداخله لأكثر من 40 دقيقة دون أن يكون له صلة بسكان العقار، وتبين أنه "كريم .ص" 22 عاما هارب من حكم قضائي في قضية "ضرب" فتم ضبطه.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه توجه إلى مسكن المجني عليها لاعتقاده أنها تمتلك مبالغ مالية، وعندما قامت بفتح الباب، كتم أنفاسها بيده حتى فارقت الحياة.

وأضاف أنه ظل يبحث عن مشغولات ذهبية أو أموال لكنه لم يعثر سوى على أموال قليلة وجدها بحقيبتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

شبكة عيون الإخبارية