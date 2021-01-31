أخبار عاجلة

أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني -
أمير تبوك يتابع الحالة المطرية ويحث على مضاعفة الجهود -
"السديس" يدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن بالمسجد الحرام -
"سابك" الثانية عالمياً في تصنيف العلامات الأكثر قيمة في الكيماويات -
بسبب كورونا.. تأجيل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة -
بالفيديو والصور.. برق ورعد وأمطار غزيرة في البحيرة -
بالصور.. سماء أسيوط ملبدة بالغيوم وتوقعات بسقوط أمطار -
جثته ممزقة.. العثور على مدرس مقتولًا داخل مقابر نجع حمادي -
بالفيديو.. سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية -
"العناني": 3 مليارات جنيه من المالية لإقراض المنشآت السياحية لمواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة "حافظ على ترعتك" و"خط ساخن" للشكاوى

Print
محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة "حافظ على ترعتك" و"خط ساخن" للشكاوى محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة "حافظ على ترعتك" و"خط ساخن" للشكاوى

مصراوي Masrawy

01:17 م الأحد 31 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرة "حافظ علي ترعتك" في إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنوفية، وحرصًا على استثمارات ومكتسبات المشروع القومي، لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه بنطاق المحافظة.

وتتضمن المبادرة تفعيل وزراة الموارد المائية والري الخط الساخن رقم "010608800587" المزود بخدمة "الواتساب"، تتيح للمواطنين إرسال صور ومواقع حالات إلقاء القمامة بالترع حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين أجهزة الجانبين لرصد ورفع تلك المخلفات، وخاصة فى المناطق الأكثر عرضة لهذه السلوكيات السلبية من البعض.

وشدد محافظ المنوفية على التنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لمتابعة تنفيذ المبادرة المشار إليها، والعمل على توفير الصناديق لتجميع القمامة ووضعها بالمواقع الأكثر عرضة لتراكمات القمامة بها على جانبي الترع، ورفع تراكماتها أولاً بأول من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصًا على نظافة البيئة، وحفاظا على الصحة العامة وتعظيم الاستفادة والعائد الايجابي نحو ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد إلى الحد الادنى في إطار المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع.

IMG-20210131-WA0001

80310d70a7.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

شبكة عيون الإخبارية