محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة "حافظ على ترعتك" و"خط ساخن" للشكاوى

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرة "حافظ علي ترعتك" في إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنوفية، وحرصًا على استثمارات ومكتسبات المشروع القومي، لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه بنطاق المحافظة.

وتتضمن المبادرة تفعيل وزراة الموارد المائية والري الخط الساخن رقم "010608800587" المزود بخدمة "الواتساب"، تتيح للمواطنين إرسال صور ومواقع حالات إلقاء القمامة بالترع حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع بين أجهزة الجانبين لرصد ورفع تلك المخلفات، وخاصة فى المناطق الأكثر عرضة لهذه السلوكيات السلبية من البعض.

وشدد محافظ المنوفية على التنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لمتابعة تنفيذ المبادرة المشار إليها، والعمل على توفير الصناديق لتجميع القمامة ووضعها بالمواقع الأكثر عرضة لتراكمات القمامة بها على جانبي الترع، ورفع تراكماتها أولاً بأول من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصًا على نظافة البيئة، وحفاظا على الصحة العامة وتعظيم الاستفادة والعائد الايجابي نحو ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد إلى الحد الادنى في إطار المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع.