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محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء 11 محطة غاز طبيعي

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محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء 11 محطة غاز طبيعي محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء 11 محطة غاز طبيعي

مصراوي Masrawy

01:13 م الأحد 31 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأحد، لمتابعة آخر تطورات أعمال إنشاء وتطوير 11 محطة تموين تعمل بالغاز الطبيعي في كافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير محطات تموين السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بالإضافة إلى البنزين والسولار.

واستمع المحافظ من مسئولي الشركات المنفذة لنسب التنفيذ الحالية بكل محطة تموين للسيارات، مستعرضًا أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعي لكل محطة، وكذلك توصيل المرافق وغيرها، موجها بتذليل كافة العقبات لسرعة إنجاز الأعمال في أقرب وقت.

ووجه بضرورة وضع خطة زمنية موحدة لشركات الغاز القائمة على أعمال تطوير وإنشاء محطات تموين الغاز الطبيعي في الدفعة الأولى منها، كما وجه المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، بمراجعة تصميم كل محطة وأماكن تواجدها، ووضع خطة لتوزيع العمل بشكل صحيح للانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت ووفق جدول زمني محدد.

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