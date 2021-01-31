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وفاة أمين شرطة داخل قسم سرس الليان بطلق ناري

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وفاة أمين شرطة داخل قسم سرس الليان بطلق ناري وفاة أمين شرطة داخل قسم سرس الليان بطلق ناري

مصراوي Masrawy

01:12 م الأحد 31 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف مصدر بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، عن وصول جثمان أمين شرطة يُدعى "ن.ا" 42 عامًا، متوفى بطلق ناري في الجمجمة، إلى المستشفى التعليمي بشبين الكوم.

وقال مصدر طبي إن عيارًا ناريًا نفذ من رأس أمين الشرطة بقسم شرطة سرس الليان، دخل من أسفل الذقن باتجاه الجمجمة ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وتُجري جهات التحقيق عملها لمعرفة أسباب الواقعة، فيما أودعت النيابة جثمانه بالمستشفى التعليمي لعرضه على الطب الشرعي.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة تحقيقاتها ومعاينة موقع الحادث ومحاورة شهود العيان حول ملابسات الواقعة.

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