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صور.. محافظ الوادي الجديد يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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صور.. محافظ الوادي الجديد يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صور.. محافظ الوادي الجديد يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مصراوي Masrawy

01:05 م الأحد 31 يناير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمحافظة يرافقهم سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، لتدشين منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة.

واستهل الشيخ زيارته، بجولة تفقدية لعدد من المواقع والمشروعات الجارية بمدينة الخارجة وفي مقدمتها حديقة ٣٠ يونيو بمنطقة مطار الخارجة، حيث قام الشيخ بغرس نخلة بالحديقة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور.

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