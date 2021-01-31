صور.. محافظ الوادي الجديد يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمحافظة يرافقهم سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، لتدشين منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة.

واستهل الشيخ زيارته، بجولة تفقدية لعدد من المواقع والمشروعات الجارية بمدينة الخارجة وفي مقدمتها حديقة ٣٠ يونيو بمنطقة مطار الخارجة، حيث قام الشيخ بغرس نخلة بالحديقة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور.