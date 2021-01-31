بتكلفة 4 مليارات جنيه.. تطوير 28 قرية في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

كشفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن خطة تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد ضمن المبادرة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرفع كفاءة ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

وأكدت قيام ممثلى الجهاز المركزي للتعمير ، والأجهزة المعنية بالمحافظة بحصر احتياجات هذه القرى من خدمات مختلفة، وهي قرى تتبع مدينة كفر سعد "الإسماعيلية والتوفيقية والسعدية البحرية والسعدية القبلية والحسينية"، وقرية كفر الوسطاني "كفر الوسطاني والبدراوى وأبو راشد"، و قرية المحمدية وتوابعها "المحمدية، الإبراهيمية القبلية، تفتيش ثان".

كما تضم القائمة قرية كفر سعد البلد "كفر سعد البلد والنواصرية" وقرية السوالم، وقرية كفور الغاب بتوابعها" كفور الغاب، الدهايمة، منشأة ناصر" وقريتى كفر سليمان البحري واللوزي وكذا قريتي كفر شحاتة ودار السلام وقرية كفر المنازلة، قرية ميت أبو غالب وتوابعها" الزهراء"، قرية أم الرزق، قريتى العباسية، والإبراهيمية البحرية، وقريتي كفر المرابعين الشرقية وأبو عياد.

وجرى وضع خطة محددة تتضمن كافة الأعمال التي يتطلب تنفيذها بهذه القرى بكافة القطاعات، بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه إلى جانب تكلفة معدات تحسين البيئة.