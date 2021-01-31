أخبار عاجلة

أمطار متواصلة على طريف وضواحيها تستنفر الدفاع المدني -
أمير تبوك يتابع الحالة المطرية ويحث على مضاعفة الجهود -
"السديس" يدشن خدمة عربات نقل المعتمرين وكبار السن بالمسجد الحرام -
"سابك" الثانية عالمياً في تصنيف العلامات الأكثر قيمة في الكيماويات -
بسبب كورونا.. تأجيل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة -
بالفيديو والصور.. برق ورعد وأمطار غزيرة في البحيرة -
بالصور.. سماء أسيوط ملبدة بالغيوم وتوقعات بسقوط أمطار -
جثته ممزقة.. العثور على مدرس مقتولًا داخل مقابر نجع حمادي -
بالفيديو.. سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية -
"العناني": 3 مليارات جنيه من المالية لإقراض المنشآت السياحية لمواجهة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالأسماء ..إصابة 7 أطفال في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

Print
بالأسماء ..إصابة 7 أطفال في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد بالأسماء ..إصابة 7 أطفال في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

12:57 م الأحد 31 يناير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 9 أشخاص، بينهم 7 أطفال في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 9 مصابين لمستشفى الخارجة العام في حادث مروري.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 70 بمنطقة النقب الحدودية بطريق الخارجة-أسيوط، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم 7 أطفال وهم: محمود مصطفي محمد، 8 أعوام، وأشقائه الثلاثة مريم، 4 أعوام، ومحمد 10 أعوام، ومروان 4 أعوام، ومحمد حسن أحمد عيد، 5 أعوام، واشقائه أحمد 8 أعوام، وحبيبة 9 أعوام، منى جميل إسماعيل 30 سنة، وبسمة محمود رشوان 31 سنة، وكلهم مصابون بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

جرى نقلهم لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

شبكة عيون الإخبارية