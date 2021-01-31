بالأسماء ..إصابة 7 أطفال في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 9 أشخاص، بينهم 7 أطفال في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 9 مصابين لمستشفى الخارجة العام في حادث مروري.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 70 بمنطقة النقب الحدودية بطريق الخارجة-أسيوط، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم 7 أطفال وهم: محمود مصطفي محمد، 8 أعوام، وأشقائه الثلاثة مريم، 4 أعوام، ومحمد 10 أعوام، ومروان 4 أعوام، ومحمد حسن أحمد عيد، 5 أعوام، واشقائه أحمد 8 أعوام، وحبيبة 9 أعوام، منى جميل إسماعيل 30 سنة، وبسمة محمود رشوان 31 سنة، وكلهم مصابون بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

جرى نقلهم لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.