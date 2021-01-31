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استقرار حالة الطقس بجنوب سيناء.. وسانت كاترين تستقبل 193 سائحًا اليوم

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استقرار حالة الطقس بجنوب سيناء.. وسانت كاترين تستقبل 193 سائحًا اليوم استقرار حالة الطقس بجنوب سيناء.. وسانت كاترين تستقبل 193 سائحًا اليوم

مصراوي Masrawy

12:56 م الأحد 31 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الأحد، استقرارًا في حالة الطقس، على كافة مدن المحافظة، مع نشاط متوسط لحركة الرياح.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حالة الطقس مستقرة بكافة مدن المحافظة، وجميع المطارات والمواني والطرق تعمل بشكل طبيعي، ولم تستقبل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي إخطارات تفيد غلق أيًا منهم.

وأكد المحافظ أن الشمس ساطعة في كافة المدن وتحديدًا في مدينة سانت كاترين، مع نشاط متوسط لحركة الرياح دون أن يصاحبها أتربة.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، أنه جرى تطهير مخرات السيول، ومتابعة السدود والبحيرات للتأكد من جاهزيتها في حالة حدوث سيول، موضحًا أن العمل يجري على قدم وساق في المرحلة الثانية لمشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول، ومن المقرر أن يجري افتتاح هذه المرحلة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد خالد سلامة نائب رئيس مدينة سانت كاترين، أنه يوجد تحسن حالة الطقس بالمدينة نهارًا، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا، وتصل درجة الحرارة إلى درجتين مع حلول الليل و صفر في منتصف الليل.

وقال نائب رئيس المدينة إنه جرى صباح اليوم استقبال 193 سائحًا بينهم 136 سائحًا أجنبيًا من مختلف جنسيات العالم، و 57 زائرًا مصريًا، وجرى تفويج السائحين للبدء في تنفيذ برنامجهم السياحية، لزيارة كافة المعالم السياحية الدينية والأثرية بالمدينة، وسط إجراءات احترازية لمجابهة .

وأوضح أن دير سانت كاترين ما يزال مغلقًا، ولم يدرج ضمن جدول البرنامج السياحي، نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا، وحرصًا على صحة وسلامة كهنة الدير.

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