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أمير القصيم يوجّه باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا وتفعيل "توكلنا"

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أمير القصيم يوجّه باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا وتفعيل "توكلنا" أمير القصيم يوجّه باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا وتفعيل "توكلنا"
في مختلف القطاعات بالمنطقة ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية

أمير القصيم يوجّه باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا وتفعيل

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع تفشي ، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وشدد على ضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا"، ولبس الكمامات، والتباعد والتقيد بالتعليمات الصحية في الأماكن العامة والمقرات الحكومية كافة؛ للحد من دخول المصابين والمخالطين إلى المنشآت، وتطبيق الأنظمة على كل مخالف، والرفع بشكل مستمر ودوري عن الجهود التي تتم لتطبيق الإجراءات.

كما وجّه بتطبيق الإجراءات داخل إمارة منطقة القصيم في تعاملها مع الجميع، وعمل جولات ميدانية للجهات المعنية لرصد عدم الالتزام؛ موصيًا بتعزيز التوعية وتثقيف المجتمع بأهميتها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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