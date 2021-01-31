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"لو البرج موقعش هيتهد".. مفاجآت في حريق مصنع ومخزن أحذية بجوار "دائري الهرم"

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"لو البرج موقعش هيتهد".. مفاجآت في حريق مصنع ومخزن أحذية بجوار "دائري الهرم" "لو البرج موقعش هيتهد".. مفاجآت في حريق مصنع ومخزن أحذية بجوار "دائري الهرم"

مصراوي Masrawy

12:50 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمد شعبان:

استمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى شرح واف من اثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة حول ماهية حريق هائل التهم محتويات مصنع ومخزن أحذية أسفل برج سكني بجوار الطريق الدائري بالجيزة.

وأوصى عضوا هيئة التدريس بكلية الهندسة بعدم المضي قدما في عملية الإطفاء. ودار نقاش بينهما ورجال الدفاع المدني برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

انتهى النقاش بتوصية إلى رجال الإطفاء "لا تسخدموا مياه أو رغاوي علشان العمدان مطرقعش" وانتظار هدوء الأوضاع وانخفاض درجة الحرارة داخل موقع الحادث.

رئيس لجنة المنشآت فجر مفاجأة بأن البرج الذي يحوي المصنع والمخزن مخالف مؤكدا "لما الحريق يخلص خالص إذا العمارة موقعتش من نفسها هنهدها".

وتبين أن برج سكني يضم 108 وحدات سكنية، 15 منها مأهولة بالسكان تم إخلاءها من قاطنيها حرصا على سلامتهم.

ويحوي البرج في "البدروم" مصنعا للأحذية وتحويل الطابقين الأول والثاني إلى مخزن على مساحة ألف متر امتدت إليها النيران دون أن تصل إلى باقي الطرابق بالعقار محل الحريق.

في الصباح تصاعدت أدخنة كثيفة من البرج الذي يضم المخزن نتيجة تجدد الحريق. وتبين أن افتقار المخزن للأمن الصناعي تسبب في صعوبة السيطرة على الحريق رغم استعانة الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء و3 حزانات مياه استراتيجية سعة (35، 15، 8 طن) ودعم من 4 محافظات.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بجوار سلم حي الهرم أعلى الطريق الدائري.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ10 سيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام.

وتبين أن المخزن عبارة عن (بدروم + طابقين) على مساحة ألف متر، واندلاع الحريق في "البدروم" قبل انتقال النيران إلى الطابق الأولى ومنه إلى الثاني؛ بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال. ورجحت المعاينة نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي.

ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر مع منع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.

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