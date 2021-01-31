القوى العاملة: تعيين 6576 شابا وتحرير 500 محضر لمنشآت مخالفة بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 6576 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 21544 شاباً.

وأشار الوزير إلى أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة، منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 50 منحة مولود بإجمالي 103 آلاف جنيه، و 22 منحة زواج بمبلغ 66 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و8 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 16 ألف جنيه، فضلاً عن عمل 3 عمليات جراحية بمبلغ 12 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 207 ألف جنيه لـ 84 حالة.

وأضاف محمد طه مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي -أن المديرية تلقت 965 شكاوى، منها 181 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 202 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 89 شكوى، وإحالة 27 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 465 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوه مدير المديرية إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 190 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 90 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما استخرجت 1956 شهادة قياس مستوى مهارة، و 1957 رخصة مزاولة مهنة.

وفي مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 433 منشآت دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 500 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 116 شكوى، وتم تسويتها بالكامل ودياً، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 137 منشأة، وإعادة التفتيش على 298 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 103 محاضر سلامة وصحة مهنية ومحضر تراخيص، كما تم بحث 4 شكاوى، وعقد 10 ندوات توعية.

