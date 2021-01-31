أخبار عاجلة

ستة أشهر بعد انفجار مرفأ بيروت: تخوف من سير التحقيقات وتغييب العدالة -
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تعتمد جهات لتقديم دورات في تركيب الأنظمة الشمسية -
أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا" -
"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18 -
وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -
واشنطن تنتقد قطع الإنترنت في مواقع احتجاجات المزارعين بالهند -
انتشار الثلوج.. أمطار غزيرة على البحيرة وكفرالشيخ والمنصورة الآن "صور وفيديو" -
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم -
"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة -
"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

القوى العاملة: تدريب 25 شابا وفتاة في مبادرة " بكم أجمل"

Print
القوى العاملة: تدريب 25 شابا وفتاة في مبادرة "مصر بكم أجمل" القوى العاملة: تدريب 25 شابا وفتاة في مبادرة " بكم أجمل"

مصراوي Masrawy

12:45 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تنفيذ البرنامج الأول من المرحلة الثانية من مبادرة " بكم أجمل"، بمراعاة كافة إجراءات السلامة والصحة والتدابير الوقائية لجائحة كورونا، وذلك بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، لتدريب ٢٥ شاباً وفتاة من مختلف الإعاقات ودرجاتها، باختلاف المؤهلات الدراسية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بهدف بتعزيز الاستفادة من كافة الطاقات من ذوي القدرات الخاصة، وذلك تمهيدا لاستلام أصحاب الهمم والعزيمة العمل.

وأشار سعفان، إلى أن المبادرة تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وقال إن المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" تم إطلاقها أواخر ديسمبر الماضي وتم إجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال بمحافظة الإسماعيلية على مدى يومين.

وتابع قائلا: إن البرنامج التدريب تمثل في تدريب الشباب والفتيات على جرعة مكثفة من تشريعات العمل والقوانين ذات الصلة بحقوق وواجبات العامل في ظل قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، فضلا عن قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ وأحكام السلامة والصحة المهنية والانتقال بالمتدربين إلى تدريبهم على التنمية البشرية وإدارة الوقت.

وقالت عطيات سيد أبو زيد مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل" باللجنة: إنه تم اضافة التدريب على العمل عن بعد لذوي القدرات الخاصة تسهيلا للاستفادة من كفاءتهم ودمجهم بسوق العمل.

وقام أحمد جابر وكيل المديرية وفريق عمل المديرية بتوفير ٢٥ فرصة عمل مختلفة المتدربين بالبرنامج الأول ،وانتهت فعاليات البرنامج بتوزيع شهادات التدريب للمتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبى وبمشاركة بعض أصحاب الأعمال الذين أثنوا كثيرا على حرص وزارة القوى العاملة للوصول للقرى والنجوع للبحث واكتشاف الكفاءات من ذوي القدرات الخاصة الذين هم بحاجة إليهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

شبكة عيون الإخبارية