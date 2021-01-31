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الداخلية: ضبط 13969 مواطن لم يلتزموا بارتداء "الكمامة"

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الداخلية: ضبط 13969 مواطن لم يلتزموا بارتداء "الكمامة" الداخلية: ضبط 13969 مواطن لم يلتزموا بارتداء "الكمامة"

مصراوي Masrawy

12:44 م الأحد 31 يناير 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 13969 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 180 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة ، وتحرير (522) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إنه فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وتابعت الوزارة في بيانها؛ وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (13969) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13834) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (135) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (522) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (180) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1756) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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