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يُعد الثاني بعد "سينوفارم" وهيئة الدواء تعكف على تقييم باقي اللقاحات

منحت هيئة الدواء المصرية الترخيصَ الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد/أسترازينيكا»، في إطار مجهودات الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد، وتوفير اللقاحات التي يثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس، والعمل على توفيرها لكل المواطنين.

وصرّح الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة رخّصت أمس الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد «إنتاج شركة serum institute الهندية»، والتي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا البريطانية، بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء؛ طِبقًا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح؛ وفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم".

ومن جانبه قال الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية: إن هذا اللقاح يعتبر ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بعد لقاح «سينوفارم»، وأن هيئة الدواء تعكف حاليًا على دراسة وتقييم باقي اللقاحات.

يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، التي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية؛ وفقًا للمعايير والمرجعيات الدولية؛ ضمانًا لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية.مصر لقاح كوفيشيلد