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صور.. نائب محافظ أسوان تفتتح البرنامج الثقافي للمسارح المتنقلة

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صور.. نائب محافظ أسوان تفتتح البرنامج الثقافي للمسارح المتنقلة صور.. نائب محافظ أسوان تفتتح البرنامج الثقافي للمسارح المتنقلة

مصراوي Masrawy

12:49 م الأحد 31 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

افتتحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج الثقافي والفني للمسارح المتنقلة، بقرية بلانة بمركز ومدينة نصر النوبة، والذى يأتى في إطار اهتمام المحافظة بتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بجميع المدن والمراكز ولاسيما في المناطق النائية والمحرومة.

شهد الفعاليات محمد إدريس مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ونجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان، بالإضافة إلى أهالي قرية بلانة والقرى المجاورة لها .

وقالت الدكتورة غادة أبو زيد، أن فعاليات البرنامج الثقافى يجرى تنفيذها بدءاً من اليوم وتستمر حتى 5 فبراير القادم داخل قريتى بلانة بنصر النوبة، والأشراف بمركز إدفو، وهناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان لضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار .

وأضاف محمد إدريس أن البرنامج الثقافى يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة، من بينها تنظيم محاضرات تثقيفية، وتقديم عروض لفرق أسوان وتوشكى للفنون الشعبية، والموسيقى العربية والسباعية للإنشاد الدينيى، بالإضافة إلى عقد ورش عمل فنية وحرف بيئية وأمسيات شعرية، علاوة على تنفيذ أعمال متنوعة لإكتشاف المواهب بهذه القرى، فضلاً عن تنظيم معرض للكتاب المتنقل، مع تقديم مجموعة من الأفلام التسجيلية الوطنية والصحية.

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مصراوي Masrawy

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