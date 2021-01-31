صور.. محافظ الغربية يفتتح مسجدين و3 مدارس في مركز زفتى

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مصراوي Masrawy

الغربية-مروة شاهين:

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم الأحد، عددًا من المنشآت التعليمية والدينية بنطاق مركز ومدينة زفتى، وذلك بحضور النائب محمود أبو حسين عضو مجلس الشيوخ، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية، الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف والأستاذ محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بافتتاح مسجد أبو حجازي بقرية السملاوية والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية على مساحة ٤٢٠ م٢ بإجمالي تكلفة ٢ مليون جنيه ويتكون من طابقين، وقدم المحافظ الشكر لأهالي القرية.

كما افتتح محافظ الغربية مبنى جديد بمدرسة شمس الدين عبد ربه الابتدائية بقرية الغريب، والمقامة علي مساحة ٢٨٣٤ متر، بإجمالي تكلفة ٧ ملايين و ٢٠٥ آلاف جنيه، وتتكون من ٢٠ فصلًا (٦ فصول رياض أطفال،١٤ فصل ابتدائي، ٤ حجرة دورات، غرفة مشاهدة، مصادر ، مصادر متعددة، كمبيوتر، أخصائي نفسي، مشرفة رياض، شبكات).

وفي السياق افتتح المحافظ مبنى إضافي بمدرسة دهتورة الثانوية، وذلك بتكلفة إجمالية ٥ ملايين و ٨٦٨ ألف جنيه، وتقع علي مساحة ١٤٩٢ م٢، عبارة عن دور أرضي و٤ أدوار علوية، وتتكون من (٩) فصول دراسية ( غرفة كمبيوتر ، مكتبة، دورة مياه، مجالات، صالة متعددة الأغراض، شبكات، مدير، إدارة، مدرسين ،معمل مطور، مصلى).

واستكمل الدكتور رحمي الجولة بافتتاح مسجد الكبير بعزبة مشرف مركز زفتى، ويقع علي مساحة ٢٠٠م ، بالجهود الذاتية لأهالي القرية تحت إشراف وزارة الاوقاف، وذلك بتكلفة إجمالية ٣ ملايين جنيه، وأشاد المحافظ بالشكل الجمالي للمسجد من الداخل والخارج.

واختتم المحافظ الجولة بافتتاح المبنى الإضافي الرابع بمدرسة كفر الجزيرة الابتدائية بزفتى، وتقع علي مساحة ١٧٢١ م٢ بتكلفة إجمالية ٤ ملايين و٨٧١ ألف جنيه، وتتكون من (٩) فصول (٥ فصول ابتدائي، ٤ فصول رياض أطفال، دورة مياه، مكتبة، مشرفة رياض أطفال، طبيب، كمبيوتر، إدارة، مدير ،صالات متعددة، أخصائي نفسي، مدرسين، مجالات، معمل مشاهدة).