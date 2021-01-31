غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في دمياط للصيانة

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار عن عدة مناطق في مركز دمياط والقرى التابعة له، لإجراء صيانة دورية للمحولات وتحديث الشبكات، يوم الإثنين المقبل.

وأوضح القطاع، في بيان له، أن مناطق الفصل تشمل طريق الركابية وكوبري عبد المجيد بقرية السنانية، والزنانيري ومن المقرر قطع التيار كذلك عن طريق المحور يوم الأربعاء، والسيالة يوم الجمعة في الوقت ذاته.

وأهاب القطاع، بالمواطنين الاستعداد للتعامل مع آثار الصيانة الدورية حسب البرنامج الشهري في كل مركز.