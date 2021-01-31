أخبار عاجلة

ستة أشهر بعد انفجار مرفأ بيروت: تخوف من سير التحقيقات وتغييب العدالة -
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تعتمد جهات لتقديم دورات في تركيب الأنظمة الشمسية -
أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا" -
"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18 -
وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -
واشنطن تنتقد قطع الإنترنت في مواقع احتجاجات المزارعين بالهند -
انتشار الثلوج.. أمطار غزيرة على البحيرة وكفرالشيخ والمنصورة الآن "صور وفيديو" -
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم -
"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة -
"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ

Print
قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ

مصراوي Masrawy

12:31 م الأحد 31 يناير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد، قطع المياه عن منطقتين غربي المحافظة، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن منطقتي "الدخيلة، العجمي"، لافتة إلى أنه سيتم عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم أمام بوابة النقل بشركة الإسكندرية للبترول، ما يتطلب قطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما.

وطالبت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق "قنا- سفاجا"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة بـ"صحراوي بلبيس"

شبكة عيون الإخبارية