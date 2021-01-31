قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد، قطع المياه عن منطقتين غربي المحافظة، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن منطقتي "الدخيلة، العجمي"، لافتة إلى أنه سيتم عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم أمام بوابة النقل بشركة الإسكندرية للبترول، ما يتطلب قطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما.

وطالبت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.