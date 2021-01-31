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في مدينة "الحمام".. الداخلية: ضبط عنصر إجرامي بحوزته 75 "طربة حشيش" بمطروح

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في مدينة "الحمام".. الداخلية: ضبط عنصر إجرامي بحوزته 75 "طربة حشيش" بمطروح في مدينة "الحمام".. الداخلية: ضبط عنصر إجرامي بحوزته 75 "طربة حشيش" بمطروح

مصراوي Masrawy

12:38 م الأحد 31 يناير 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط عنصر إجرامي بحوزته 75 طربة حشيش، خلال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد؛ إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن مطروح نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بمحافظة مطروح) تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام ، وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه .

هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (1,200,00– مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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