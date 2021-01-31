أخبار عاجلة

ستة أشهر بعد انفجار مرفأ بيروت: تخوف من سير التحقيقات وتغييب العدالة -
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تعتمد جهات لتقديم دورات في تركيب الأنظمة الشمسية -
أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا" -
"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18 -
وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -
واشنطن تنتقد قطع الإنترنت في مواقع احتجاجات المزارعين بالهند -
انتشار الثلوج.. أمطار غزيرة على البحيرة وكفرالشيخ والمنصورة الآن "صور وفيديو" -
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم -
"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة -
"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

لقاح كورونا: ألمانيا تتوعد شركات الأدوية التي "لا تحترم تعهداتها"

Print
لقاح كورونا: ألمانيا تتوعد شركات الأدوية التي "لا تحترم تعهداتها" لقاح كورونا: ألمانيا تتوعد شركات الأدوية التي "لا تحترم تعهداتها"

مصراوي Masrawy

12:30 م الأحد 31 يناير 2021

برلين- (بي بي سي):

توعّدت الألمانيّة، الأحد، باتّخاذ إجراءات قانونيّة بحق شركات الأدوية والمختبرات الطبية التي "لا تحترم تعهّداتها" في مجال تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الاتّحاد الأوروبي، وسط تصاعد التوتّرات بسبب تأخير من جانب شركة أسترازينيكا البريطانيّة.

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانيّة، "إذا تبيّن أنّ هناك شركات لم تحترم التزاماتها، سيتعيّن علينا اتّخاذ قرار بشأن العواقب القانونيّة". وأضاف "لا يمكن لأيّ شركة تفضيل دولة أخرى على الاتّحاد الأوروبي".

ويتّهم الاتّحاد الأوروبي بشكل ضمني شركة أسترازينيكا بأنّها أعطت الأفضليّة لبريطانيا في عمليّة تسليم اللقاحات، على حساب التزاماته التعاقديّة مع بروكسل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

رئيس "النواب": المجلس يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية بمصر

"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات الحكومة

"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات الحكومة

"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات الحكومة

"هنخلص نص الليل".. جبالي يدعو النواب لتقليل طلب الكلمة أثناء جلسات الحكومة

الحكومة تكشف حقيقة خصم تكلفة خدمات خطوط المحمول لمستفيدي "تكافل وكرامة" من الدعم الشهري

الحكومة تكشف حقيقة خصم تكلفة خدمات خطوط المحمول لمستفيدي "تكافل وكرامة" من الدعم الشهري

شبكة عيون الإخبارية