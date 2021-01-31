لقاح كورونا: ألمانيا تتوعد شركات الأدوية التي "لا تحترم تعهداتها"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

برلين- (بي بي سي):

توعّدت الحكومة الألمانيّة، الأحد، باتّخاذ إجراءات قانونيّة بحق شركات الأدوية والمختبرات الطبية التي "لا تحترم تعهّداتها" في مجال تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الاتّحاد الأوروبي، وسط تصاعد التوتّرات بسبب تأخير من جانب شركة أسترازينيكا البريطانيّة.

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانيّة، "إذا تبيّن أنّ هناك شركات لم تحترم التزاماتها، سيتعيّن علينا اتّخاذ قرار بشأن العواقب القانونيّة". وأضاف "لا يمكن لأيّ شركة تفضيل دولة أخرى على الاتّحاد الأوروبي".

ويتّهم الاتّحاد الأوروبي بشكل ضمني شركة أسترازينيكا بأنّها أعطت الأفضليّة لبريطانيا في عمليّة تسليم اللقاحات، على حساب التزاماته التعاقديّة مع بروكسل.