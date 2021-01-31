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فرض إغلاق تام في غرب أستراليا بعد ثبوت إصابة حارس فندق بكورونا

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فرض إغلاق تام في غرب أستراليا بعد ثبوت إصابة حارس فندق بكورونا فرض إغلاق تام في غرب أستراليا بعد ثبوت إصابة حارس فندق بكورونا

مصراوي Masrawy

12:26 م الأحد 31 يناير 2021

سيدني - (د ب ا):

ستخضع مدينة بيرث، غرب أستراليا، لإجراءات الإغلاق لمدة خمسة أيام مساء اليوم الأحد، وذلك عقب ثبوت إصابة حارس فندق مخصص للحجر الصحي بفيروس كورونا.

وسيبدأ تطبيق إجراءات الاغلاق على مدينة بيرث ومنطقتين قريبتين الساعة السادسة بالتوقيت المحلي.

وأعلن مارك ماكجوان رئيس وزراء ولاية غربي استراليا عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي.

وتم مطالبة المواطنين بالبقاء في المنازل والخروج فقط من أجل التسوق لشراء الضروريات أو من أجل الحصول على الرعاية الصحية والتريض حول مكان الإقامة لمدة ساعة واحدة يوميا أو الذهاب للعمل للذين لا يستطيعون العمل عن بعد.

وأفادت وكالة أستراليان أسوشيتد برس أن السلطات تعتقد أن الحارس، وهو في العشرينات من عمره، أصيب بسلالة التي تم اكتشافها في بريطانيا، التي يعتقد أنها أسرع انتشارا.

وأضافت الوكالة أن ولاية غربي استراليا لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا منذ نحو 10 أشهر.

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مصراوي Masrawy

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