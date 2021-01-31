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رئيس جامعة الأزهر يفتتح سكن الأطباء بمستشفى الحسين الجامعي بسعة 250 سريرًا

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رئيس جامعة الأزهر يفتتح سكن الأطباء بمستشفى الحسين الجامعي بسعة 250 سريرًا رئيس جامعة الأزهر يفتتح سكن الأطباء بمستشفى الحسين الجامعي بسعة 250 سريرًا

مصراوي Masrawy

12:42 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الأحد، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب الدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين؛ سكن الأطباء بمستشفى الحسين الجامعي.

وتفقد المحرصاوي، التجديدات التي شيدت في صرح من صروح الطب بجامعة الأزهر، والتي تضمنت افتتاح سكن الأطباء بسعة 250 سريرًا؛ لخدمة الأطباء المقيمين إضافة لأطباء الامتياز، وتابع تطويرات مدرجات مستشفى الحسين الجامعي، والتي تقام بها المؤتمرات والندوات العلمية، إضافة إلى استيعابها مناقشات الرسائل العلمية (ماجستير - دكتوراه)، والتطويرات التي شهدتها أقسام الرعاية المجمعة، وتطويرات قسم القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى تجديدات قسم طب وجراحة العيون.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الطواقم الطبية في مستشفيات جامعة الأزهر، والتي تتصدى بكل قوة وشجاعة لمواجهة جائحة ، وطالبهم بالحفاظ على هذا المستوى المتميز في الأداء، وخدمة المرضى في مختلف محافظات الجمهورية؛ في القاهرة ودمياط وأسيوط، مؤكدًا على أن هذه الجهود التي يبذلها أطباء جامعة الأزهر سوف يسطرها التاريخ بحروف من نور.​

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مصراوي Masrawy

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