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رئيس البرلمان يطالب النواب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

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رئيس البرلمان يطالب النواب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا رئيس البرلمان يطالب النواب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

مصراوي Masrawy

12:40 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- مصراوي:

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء انعقاد الجلسات، مطالبا بضرورة تفعيل بصمة الوجه وارتداء الكمامات.

وشدد جبالي، في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على ضرورة عدم الوقوف أمام الوزراء، مؤكدا أنه أمر لا يليق بنواب الشعب.

وأكد أن هناك حالة استياء من أعضاء المجلس، بسبب عدم التزام البعض بالوقت المحدد للحديث، مشددا على الجميع أهمية مراعاة ذلك.

على جانب آخر وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للمستشار أحمد مناع، بعد توليه منصب أمينا عاما لمجلس النواب.

يأتي ذلك في أول حضور له منذ اختياره لهذا المنصب في بداية أعمال الفصل التشريعي الثاني، بعد اعتذار المستشار محمود فوزي، عن الاستمرار في منصبه.

وصدق المجلس في بداية الجلسة على مضابط الجلسات السابقة.​

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مصراوي Masrawy

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