رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير أوكرانيا بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه صباح اليوم، سفير أكرانيا بالقاهرة، ايفهين ميكتينكو، الذي قدم التهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والتعاون في المرحلة القادمة، مؤكدا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.

ونقل السفير الأوكراني، رسالة خطية من رئيس البرلمان الأوكراني للمستشار عبدالرازق، تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الأوكراني.

كما أعرب السفير الأوكراني عن رغبته في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني، وهو مارحب به المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مثمناً زيارة السفير الأوكراني، وموكداً أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيا أن تشهد تلك العلاقة مزيداَ من الترابط والزخم.

وأكد رئيس الشيوخ ترحيبه بدعوة رئيس البرلمان الأوكراني لزيارة البرلمان الأوكراني في أقرب وقت.

وفي نهاية اللقاء قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق درع مجلس الشيوخ لضيفه والذي قام بدوره باهدائه هدايا تذكارية تقديراً له.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ والسفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية.

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