عضو.. "المقاولون العرب" يكشف كواليس عودة عمل النافورة الراقصة بنهر النيل

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور محمد يوسف، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، كواليس إعادة تشغيل نافورة النيل الراقصة، والتي تم البدء في تشغيلها بشكل تجريبي.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمصراوي، إن النافورة الراقصة بنهر النيل جزء من الكنوز الغارقة في مصر، والتي تعمل الدولة على إحيائها فهي من المعالم الجميلة في نهر النيل لكنها توقفت منذ 40 سنة تقريبا، حيث تم إنشاؤها في عام 1956 بواسطة شركة ألمانية.

وأشار أن تم البدء في عملية إعادة التأهيل والتشغيل منذ 3 أشهر بعد تكليف من مجلس الوزراء بإعادة إحياء هذا المشروع الهام.

وأوضح أنه تم تجديد النافورة وإصلاح ما بها من أعطال وليس إنشاء نافورة جديدة، من خلال الحفاظ على التصميم القديم وإدخال تكنولوجيا جديدة، حيث تم تهيئة المبنى الخرساني وتجهيزة، ثم تقويته للتعامل مع مضخات المياه الجديدة.

وأوضح أن النافورة القديمة كانت تتكون من ضخ المياه بنظام واحد، لكن بعد التجديد تم إضافة 5 أنظمة لضخ المياه بألوان وارتفاعات متعددة.

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