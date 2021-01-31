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ضبط 10 كجم من مخدر "الآيس" مع راكبين من جنوب افريقيا بمطار القاهرة

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ضبط 10 كجم من مخدر "الآيس" مع راكبين من جنوب افريقيا بمطار القاهرة ضبط 10 كجم من مخدر "الآيس" مع راكبين من جنوب افريقيا بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

12:27 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، إنها أحبطت محاولة تهريب 10 كجم ونصف من مخدر "الآيس"، أخفاها راكبين داخل حقائبهما فور وصولهما من جنوب أفريقيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتسليمها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهما للنيابة.

اشتبه عبدالعال نعمان مدير الجمرك في راكبين من جنوب أفريقيا، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية، والقادمة من أديس أبابا، وقام كل من توني فكري وسامح سيد مأمورا الفحص بالكشف على 4 حقائب معهما على جهاز الاكس راي، وتبين وجود أجسام غريبة في جيوب سحرية، قرر حازم ياسين مشرف الجمارك تشكيل لجنة لتفتيش حقائبهما ضمت مصطفى صادق واسلام ماهر مأمورا الجمارك، تبين وجود 10 كجم ونص من مخدر "الآيس" في جيوب سحرية بحقائبهم وداخل شنط حريمي كانت مع إحداهما، مغلقة بطريقة المصنع لتضليل الجمارك والعبور بها دون ضبطهما.

قرر عبدالعال نعمان مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبين برقم 19، وإحالة الراكبين والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​

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