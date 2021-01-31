أخبار عاجلة

ستة أشهر بعد انفجار مرفأ بيروت: تخوف من سير التحقيقات وتغييب العدالة -
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تعتمد جهات لتقديم دورات في تركيب الأنظمة الشمسية -
أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا" -
"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18 -
وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -
واشنطن تنتقد قطع الإنترنت في مواقع احتجاجات المزارعين بالهند -
انتشار الثلوج.. أمطار غزيرة على البحيرة وكفرالشيخ والمنصورة الآن "صور وفيديو" -
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم -
"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة -
"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نجران.. رفع 4 آلاف متر مكعب من الأنقاض لتحسين المشهد الحضري

Print
نجران.. رفع 4 آلاف متر مكعب من الأنقاض لتحسين المشهد الحضري نجران.. رفع 4 آلاف متر مكعب من الأنقاض لتحسين المشهد الحضري
حملة شملت تنفيذ أعمال الكنس الآلي واليدوي للشوارع والطرقات والأرصفة

نجران.. رفع 4 آلاف متر مكعب من الأنقاض لتحسين المشهد الحضري

رفعت أمانة منطقة نجران، خلال الأسبوع الماضي، 4165 متراً مكعباً من الأنقاض ضمن حملاتها لمعالجة مظاهر التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأوضح وكيل الخدمات بأمانة المنطقة المهندس عبود مانع آل نصيب؛ أن الحملة شملت تنفيذ أعمال الكنس الآلي واليدوي للشوارع والطرقات والأرصفة لإزالة الرمال والأتربة وإزالة 4738 متراً مكعباً من الحشائش، إضافة إلى غسل 6080 متراً طولياً للأرصفة، وغسل 600 حاوية نفايات، وإزالة 50 ملصقاً مشوّهاً للمظهر العام، ورفع سيارتيْن تالفتيْن، ومعالجة 47 بلاغاً.أمانة منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تعتمد جهات لتقديم دورات في تركيب الأنظمة الشمسية

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تعتمد جهات لتقديم دورات في تركيب الأنظمة الشمسية

أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا"

أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا"

"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18

"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18

وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية

وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية

شبكة عيون الإخبارية