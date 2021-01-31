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"النقل" شريان تحقيق التنمية.. الوزير يشيد باهتمام القيادة السياسية بتطوير القطاع

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"النقل" شريان تحقيق التنمية.. الوزير يشيد باهتمام القيادة السياسية بتطوير القطاع "النقل" شريان تحقيق التنمية.. الوزير يشيد باهتمام القيادة السياسية بتطوير القطاع

مصراوي Masrawy

12:13 م الأحد 31 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارته خصصت يوم الثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال النواب في الوزارة وتبادل وجهات النظر وبحث الطلبات التي يتقدمون بها في هذا القطاع الحيوي، في إطار الموازنات المخصصة لها ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، بتطوير خدمات النقل، لتحقيق مصلحة المواطنين؛ خصوصًا محدودي الدخل.

وأضاف الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: "تولي القيادة السياسية اهتمامًا بتطوير النقل باعتباره شريان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ من خلال خطة شاملة لتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية والنقل البري.. وغيرها، بما يتوافق مع النشاط التجاري والزيادة السكانية" .

وتابع وزير النقل: "الهدف أيضًا هو ربط بدول الجوار من خلال النقل البحري وغيره، وكذلك توفير معدلات الأمان في شبكات النقل وتطبيق وسائل النقل الذكية".

كان المهندس كامل الوزير قد بدأ كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بتوجيه التهنئة إلى "النواب" ورئيس المجلس، بمناسبة بدء الفصل التشريعي الجديد.

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مصراوي Masrawy

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