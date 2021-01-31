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وفاة النائب اللبناني ميشال المر إثر إصابته بكورونا

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وفاة النائب اللبناني ميشال المر إثر إصابته بكورونا وفاة النائب اللبناني ميشال المر إثر إصابته بكورونا

مصراوي Masrawy

12:22 م الأحد 31 يناير 2021

وكالات:

توفي، الأحد، النائب في البرلمان اللبناني ميشال المر، عن عمر ناهز الـ89 عاما جراء مضاعفات صحية إثر إصابته بفيروس كورونا، علما أنه يعاني منذ زمن من مرض عضال، حسبما ذكرت قناة " اليوم" .

والمر سياسي لبناني عريق، ولعب دورا بارزا في الحياة السياسية اللبنانية في مختلف الحقبات التي مر بها لبنان، حيث كان نائبا في العديد من الدورات الانتخابية.

كما عُيّن وزيرا في حكومات كثيرة ووصل إلى منصبي نائب رئيس ونائب رئيس مجلس النواب، ولقّبه البعض بـ"صانع الرؤساء" لمساهمته بوصول العديد منهم إلى سدة الرئاسة الأولى.

وحمل طوال مشواره السياسي العديد من الحقائب الوزارية أبرزها حقيبتا الدفاع والداخلية.

وبلغ إجمالي عدد إصابات كورونا في لبنان بلغ حتى اليوم 298913، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3031 حالة، وفق وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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