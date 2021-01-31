أخبار عاجلة

ستة أشهر بعد انفجار مرفأ بيروت: تخوف من سير التحقيقات وتغييب العدالة -
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تعتمد جهات لتقديم دورات في تركيب الأنظمة الشمسية -
أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا" -
"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18 -
وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -
واشنطن تنتقد قطع الإنترنت في مواقع احتجاجات المزارعين بالهند -
انتشار الثلوج.. أمطار غزيرة على البحيرة وكفرالشيخ والمنصورة الآن "صور وفيديو" -
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم -
"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة -
"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المدينة المنورة: مستشفى الملك فيصل التخصصي يبدأ استقبال المرضى والمراجعين

Print
المدينة المنورة: مستشفى الملك فيصل التخصصي يبدأ استقبال المرضى والمراجعين المدينة المنورة: مستشفى الملك فيصل التخصصي يبدأ استقبال المرضى والمراجعين
لتقديم خدماته الطبية والعلاجية للمستفيدين في إطار المرحلة التشغيلية الثانية للمستشفى

المدينة المنورة: مستشفى الملك فيصل التخصصي يبدأ استقبال المرضى والمراجعين

بدأ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، اليوم، استقبال المرضى، وتقديم خدماته الطبية والعلاجية للمستفيدين؛ وذلك في إطار المرحلة التشغيلية الثانية للمستشفى.

وبيّن مدير عام المستشفى الدكتور نزار خليفة، أن العيادات الخارجية والافتراضية بالمستشفى بدأت اليوم تقديم خدماتها لأهالي وزوار منطقة المدينة المنورة في مجال الرعاية الطبية التخصصية، شملت تخصصات أمراض الأورام للكبار، وأمراض الأورام للأطفال، وطب العيون، بالإضافة إلى أقسام الصيدلية الخارجية، والأشعة، والمختبر.

وثمّن الدكتور خليفة، حرص واهتمام الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، على متابعة المراحل التشغيلية للمستشفى؛ سعيًا إلى توفير الخدمات الطبية التخصصية لأهالي المنطقة.

وأكد أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، يضع في مقدمة أولوياته الرئيسية، تقديم إضافة نوعية في الرعاية الطبية التخصصية؛ وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وقال الدكتور نزار خليفة: "من المرتقب أن يتم إطلاق المرحلة التشغيلية الثالثة للمستشفى في الربع الثاني من العام الجاري 2021م التي تأتي استكمالًا للمراحل السابقة، لتشمل تشغيل قسم جراحة اليوم الواحد، وخدمات التنويم، والصيدلية المركزية، ووحدة العلاج الكيميائي، وصولًا إلى تأسيس منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الطبية التخصصية".مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تعتمد جهات لتقديم دورات في تركيب الأنظمة الشمسية

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تعتمد جهات لتقديم دورات في تركيب الأنظمة الشمسية

أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا"

أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا"

"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18

"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18

وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية

وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية

شبكة عيون الإخبارية