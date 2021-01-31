أخبار عاجلة

ستة أشهر بعد انفجار مرفأ بيروت: تخوف من سير التحقيقات وتغييب العدالة -
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تعتمد جهات لتقديم دورات في تركيب الأنظمة الشمسية -
أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا" -
"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18 -
وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -
واشنطن تنتقد قطع الإنترنت في مواقع احتجاجات المزارعين بالهند -
انتشار الثلوج.. أمطار غزيرة على البحيرة وكفرالشيخ والمنصورة الآن "صور وفيديو" -
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم -
"غلام" يتابع تأثير الحالة المطرية.. ويؤكد: حريصون على دقة المعلومة -
"السعودية للكهرباء" تحصد جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير نجران يتسلّم شهادة اعتماد محافظة شرورة مدينة صحية

Print
أمير نجران يتسلّم شهادة اعتماد محافظة شرورة مدينة صحية أمير نجران يتسلّم شهادة اعتماد محافظة شرورة مدينة صحية
سلّمها الربيعة.. بعد اجتيازها ثمانين معياراً حول صحة المجتمع

أمير نجران يتسلّم شهادة اعتماد محافظة شرورة مدينة صحية

تسلّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، من وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ شهادة اعتماد محافظة شرورة مدينة صحية.

وحصلت شرورة على شهادة المدينة الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازها ثمانين معياراً صحياً حول صحة المجتمع.

وتعد محافظة شرورة تاسع مدينة في المملكة تحصل على هذه الشهادة، حيث شمل الاعتماد: الدرعية وجلاجل والجموم وعنيزة ورياض الخبراء والطائف والمدينة المنوّرة والمندق.أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تعتمد جهات لتقديم دورات في تركيب الأنظمة الشمسية

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تعتمد جهات لتقديم دورات في تركيب الأنظمة الشمسية

أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا"

أمانة القصيم تغلق 14 منشأة تجارية مخالفة لتدابير "كورونا"

"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18

"الزكاة": "توكلنا" شرط لدخول فروعنا الـ18

وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية

وزارة العدل تتيح الاطلاع على جميع الأحكام التجارية

شبكة عيون الإخبارية