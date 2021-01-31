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صور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة في "رميح ونزة قرار"

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صور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة في "رميح ونزة قرار" صور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة في "رميح ونزة قرار"

مصراوي Masrawy

12:07 م الأحد 31 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، وحدتي طب الأسرة بقريتي نزة قرار ونزلة رميح بمركز منفلوط وذلك بعد انتهاء أعمال الاحلال والتجديد لهما بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية.

يأتي ذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان.

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه، وحدة طب الأسرة بنزلة رميح والتي جرى تنفيذها على مساحة 1525 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون و790 ألف جنيه، واستمع إلى شرح من المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء، مشددًا على نهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدة من الشركة المنفذة.

كما تفقد المحافظ مبنى وحدة طب الأسرة بقرية نزة قرار التابعة لمركز منفلوط والتي أقيمت على مساحة 1557 متر بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون و941 ألف جنيه، مشددًا على نهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدات الصحية من الشركات المنفذة واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة لأقسام الوحدة ومراحل التشطيب.

وقال محافظ أسيوط إنه يجرى إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا.

جدير بالذكر إنه جرى اعتماد مبلغ 2.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة بدعم من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

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