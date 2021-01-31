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بـ8 إجراءات احترازية.. استئناف القداسات بكنائس الإسكندرية بعد توقف 50 يوما- صور

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بـ8 إجراءات احترازية.. استئناف القداسات بكنائس الإسكندرية بعد توقف 50 يوما- صور بـ8 إجراءات احترازية.. استئناف القداسات بكنائس الإسكندرية بعد توقف 50 يوما- صور

مصراوي Masrawy

11:59 ص الأحد 31 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

استأنفت كنائس الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، القداسات بعد تعليقها لأكثر من 50 يوما -منذ 6 ديسمبر الماضي- وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وبدأت القداسات بنسبة حضور 25 % من الشعب وفق التعليمات التي أقرتها الكنيسة الأرثوذكسية لمواجهة جائحة كورونا، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم وهي:

- تقام القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد في كل دكة، ويمكن إقامة القداسات في أي يوم من أيام الأسبوع.

- يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية (ابتدائي - إعدادي... إلخ) بمعدل فرد في كل دكة، وتلقى عظة فى القداس (لا تزيد مدتها عن ‏‎ 15دقيقة) كبديل عن خدمة مدارس الأحد في هذه الفترة ويقوم به خدام المرحلة.

‏- أى كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية أو تظهر فيها حالات إصابة يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها وتعلق الصلاة بها لمدة ‎15‏ يومًا.

- استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

- ‏بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد في كل دكة.

- استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التي تقام في البيوت.

‎- استئناف الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الإلكتروني.

- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

كورونا.. لحظة بلحظة

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