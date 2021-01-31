بـ8 إجراءات احترازية.. استئناف القداسات بكنائس الإسكندرية بعد توقف 50 يوما- صور

مصراوي Masrawy
11:59 ص الأحد 31 يناير 2021
الإسكندرية – محمد عامر:
استأنفت كنائس الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، القداسات بعد تعليقها لأكثر من 50 يوما -منذ 6 ديسمبر الماضي- وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
وبدأت القداسات بنسبة حضور 25 % من الشعب وفق التعليمات التي أقرتها الكنيسة الأرثوذكسية لمواجهة جائحة كورونا، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم وهي:
- تقام القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد في كل دكة، ويمكن إقامة القداسات في أي يوم من أيام الأسبوع.
- يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية (ابتدائي - إعدادي... إلخ) بمعدل فرد في كل دكة، وتلقى عظة فى القداس (لا تزيد مدتها عن 15دقيقة) كبديل عن خدمة مدارس الأحد في هذه الفترة ويقوم به خدام المرحلة.
- أى كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية أو تظهر فيها حالات إصابة يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها وتعلق الصلاة بها لمدة 15 يومًا.
- استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.
- بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد في كل دكة.
- استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التي تقام في البيوت.
- استئناف الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الإلكتروني.
- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.