الموساد يشارك بالتحقيق في الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية بالهند

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مصراوي Masrawy

وكالات:

نقلت قناة "إسرائيل 24" عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، الأحد، إن الموساد الإسرائيلي يشارك بالتحقيق في الانفجار الذي وقع الجمعة الماضي قرب سفارة تل أبيب في العاصمة الهندية نيودلهي.

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام هندية، بعثور المحققين في محيط السفارة على رسالة داخل طرد تنص على أن الانفجار نفذ ضمن إطار الانتقام من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والعالم النووي البارز محسن فخري زاده.

وذكرت "إسرائيل 24" أن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أن العبوة الناسفة التي تم تفجيرها قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي كانت يدوية الصنع أعدها هواة غير محترفين، ونتيجة لذلك تمتنع أجهزة الأمن عن توجيه أصابع الاتهام إلى إيران رغم الرسالة التي وردت في مكان الانفجار".

كانت جماعة مجهولة غير معروفة حتى الآن أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار أمام سفارة إسرائيل في العاصمة الهندية دون وقوع إصابات.

وزعمت الجماعة المدعوة "جيش الهند"، في بيان تم توزيعه عبر تطبيق "تليجرام"، أن جنودها تمكنوا من التسلل إلى منطقة شديدة الحراسة في العاصمة لتنفيذ هجوم بواسطة عبوة ناسفة، مهددة بشن المزيد في أكبر مدن الهند.